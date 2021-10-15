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Карпович назвала фантазерами распространителей слухов о ее проблемах со здоровьем
Шоу-бизнес
Карпович назвала фантазерами распространителей слухов о ее проблемах со здоровьем
instagram.com  /  @m1r0slava_karpovich

Москва, 15 октября. Звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович прокомментировала слухи о тяжелом недуге, от которого она якобы страдает. По словам актрисы, у нее нет проблем со здоровьем.

Поклонники артистки часто беспокоятся за ее самочувствие, поскольку знаменитость кажется им слишком худой. В Telegram-каналах даже появились новости, что звезда «Папиных дочек» обратилась к медикам из-за проблем с весом, но Карпович опровергла подобные сообщения в беседе с Пятым каналом.

«Если вы найдете такого врача, я бы с ним тоже познакомилась. Потому что у меня нет такого врача», — отметила актриса.

По словам знаменитости, она чувствует себя прекрасно. Артистка также не подтвердила, что якобы наблюдается в клинике из-за слишком низкого веса и страдает нервной анорексией. Звезда посмеялась над распространителями слухов о ее проблемах со здоровьем, но добавила, что уже устала от этого.

«Фантазерам двойка. Я еду на гастроли и жива-здорова. У меня много работы, так что все в порядке. Уже говорили о том, что я умираю. Уже десять лет говорят — все никак не помру», — заключила Карпович.

Ранее актриса к удивлению подписчиков заговорила о материнстве и браке. Она посоветовала женщинам не опережать события, поскольку все должно происходить в свое время.

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актриса карпович папины дочки
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