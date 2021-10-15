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Анастасию Решетову удивила реакция Тимати на слухи о ее романе с женатым мужчиной

  /   Обновлено: 15 октября 2021 21:00
Шоу-бизнес
Анастасию Решетову удивила реакция Тимати на слухи о ее романе с женатым мужчиной
Pr Scr instagram.com  /  @volkonskaya.reshetova

Москва, 15 октября. Известная российская модель и телеведущая Анастасия Решетова была удивлена словами своего экс-возлюбленного Тимура Юнусова (Тимати), ставшего на ее защиту после слухов о романе с женатым бизнесменом из Чечни.

Супруга этого мужчины негативно отозвалась о Решетовой, отметив, что она часто копирует ее стиль. Тимур Юнусов неожиданно высказался в адрес обидчицы матери своего ребенка. Он назвал женщину дворняжкой, которая никогда не станет ланью. Модель отреагировала на благородный поступок Тимати в Stories.

«Я сама не ожидала! Но это по-мужски очень правильно. Он вступился за мать [своего] ребенка. Тем более он знает про меня правду и знает, что вся эта ересь — не более, чем болтовня завистливых женщин (мужчин тоже). А кто-то на это ведется», — написала Решетова.

Prt Scr instagram.com / @volkonskaya.reshetova

В прошлом году Анастасия Решетова и Тимур Юнусов расстались после шестилетнего романа. Ради сына Ратмира они постарались сохранить теплые отношения, хотя иногда модель откровенно рассказывала про некрасивые поступки рэпера.

После разрыва с Решетовой Тимати был участником шоу «Холостяк», в финале которого выбрал Катю Сафарова. Затем артиста неоднократно видели вместе с другими участницами проекта. Сейчас ему приписывают роман с украинской моделью Сашей Дони.

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тимати отношения решетова
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