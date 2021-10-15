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Силы российско-сербской группировки ПВО отразили авианалет на учениях «Славянский щит — 2021»

  /   Обновлено: 15 октября 2021 21:00
Армия
Силы российско-сербской группировки ПВО отразили авианалет на учениях «Славянский щит — 2021»
Фото пресс-службы ЗВО

Белград, 15 октября. Российские и сербские подразделения ПВО в ходе совместных маневров «Славянский щит — 2021» отразили массированный воздушный удар условного противника.

Стоит отметить, что в совместных учениях «Славянский щит — 2021» военнослужащие ВС РФ и Сербии впервые атаковали летающую воздушную мишень вертолетного типа, имитирующую вражескую авиацию. Конструкция максимально простая, состоящая из недорогих материалов, и поэтому ее не жалко уничтожить.

Известно, что расчеты ПВО вели огонь из зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1», обладающих высокой скорострельностью — 80 снарядов в минуту. Особенностью этого комплекса также является способность уничтожать как воздушные, так и наземные цели, включая пехоту и легкобронированную технику оппонента.

Ранее сообщалось, что ракетно-артиллерийские подразделения ВС РФ и Сербии совершили 170-километровый марш по смене позиций на полигон Пасулянске ливаде в ходе совместных учений «Славянский щит — 2021».

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