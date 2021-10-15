Глава профсоюза призвал полицию Чикаго отвергнуть принудительную вакцинацию

Чикаго, 15 октября. Глава профсоюза полицейских Чикаго Джон Катанзара призвал офицеров игнорировать требование города об обязательной вакцинации от COVID-19.

‘Hell No': Chicago Police Union Head Urges Cops to Defy Vaccine Mandate https://t.co/mghzs8BLK5 — NBC Chicago (@nbcchicago) October 14, 2021

Катанзара во время своего выступления пообещал привлечь администрацию мэра города Лори Лайтфута к суду, если они выполнят постановление, согласно которому все работники госструктур должны сообщить о своем статусе вакцинации к концу этой недели или уйти в неоплачиваемый отпуск. Глава профсоюза также отметил, что если город выполнит свое требование, то в ближайшие выходные численность полиции в Чикаго сократится на 50% или больше.

«Я не считаю, что у города есть полномочия предписывать это всем, не говоря уже об информации о вашей истории болезни», — заявил он.

Ранее Лайтфут обвинила Катанзару в распространении ложной информации и отклонила большинство его заявлений как «не соответствующие действительности». Она сказала, что вакцины против COVID-19 доказали свою эффективность.

«Данные ясны. Прискорбно, что руководство профсоюза решило выступить против. Но дело в том, что, если вы не вакцинированы, вы играете со своей жизнью, жизнью своей семьи и жизнью своих коллег», — сказала она.

В начале октября в Департаменте полиции Сиэтла заявили, что 354 сотрудника до сих пор не предоставили сертификаты о вакцинации. Если они не сделают это до 18 октября им грозит увольнение.