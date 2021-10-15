Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 октября 22:14
22:05
Происшествия
Беспорядки заключенных в ИК-1 во Владикавказе назревали еще в сентябре
22:04
Происшествия
Экстренные службы сообщили о подавлении беспорядков в колонии №1 во Владикавказе
21:58
Происшествия
Более 47 тысяч петербуржцев остались без холодной воды из-за аварии на трубопроводе
21:56
Весь мир
Президент ЦАР обсудил на встрече в Либревиле преступления габонского контингента миссии ООН
21:48
Весь мир
Власти ЦАР подписали протокол о сотрудничестве с Международным уголовным судом
21:41
Происшествия
Заключенные устроили бунт в исправительной колонии №1 во Владикавказе
21:25
Весь мир
Mali Actu: Россия поможет странам Африки вернуться к миру и стабильности
21:24
Происшествия
Пожарные тушат горящие пилораму и автосервис в Свердловской области
21:24
Общество
Эксперт рассказал об особенностях подготовки зимней резины к сезону
21:18
Общество
Христианский подвиг: диакон Георгий Роденков высказался о поступке Романа Ковалева
Все новости

Эксперт Рожин: провокация эсминца Chafee в Японском море является частью стратегии США
Армия
Эксперт Рожин: провокация эсминца Chafee в Японском море является частью стратегии США
wikipedia.org  /  U.S. Navy Photo / Public Domain

Москва, 15 октября. Действия американского эсминца Chafee в Японском море вблизи Владивостока являются продуманной частью антироссийской стратегии властей США, полагает военный эксперт Борис Рожин.

Американский боевой корабль вплотную подошел к границе территориальных вод РФ и не реагировал на предупреждения. Он был вынужден сменить курс только после решительных действий экипажа БПК «Адмирал Трибуц» Тихоокеанского флота, напомнил аналитик в интервью изданию «Народные Новости».

«Мы уже привыкли к мелким провокациям у границ Российской Федерации, в частности в Черном море. Они продолжаются на Дальнем Востоке», — подчеркнул Рожин.

По его словам, такая активность ВМС США и других западных стран у российских границ является системной и преследует вполне очевидную цель.

«Все эти провокации делаются с целью с проверки предельно допустимого и возможного отношения со стороны России и Китая», — объяснил эксперт суть инцидента с американским эсминцем Chafee.

Ранее Минобороны РФ сообщило подробности пограничного происшествия с кораблем ВМС США в Японском море. Об отказе представителей Пентагона комментировать провокационные действия эсминца Chafee информировал «Царьград».

Вернуться назад

Все новости / Армия / Эксперт Рожин: провокация эсминца Chafee в Японском море является частью стратегии США
россия рожин вмс провокации
Комментировать