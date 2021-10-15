Эксперт Рожин: провокация эсминца Chafee в Японском море является частью стратегии США

Москва, 15 октября. Действия американского эсминца Chafee в Японском море вблизи Владивостока являются продуманной частью антироссийской стратегии властей США, полагает военный эксперт Борис Рожин.

Американский боевой корабль вплотную подошел к границе территориальных вод РФ и не реагировал на предупреждения. Он был вынужден сменить курс только после решительных действий экипажа БПК «Адмирал Трибуц» Тихоокеанского флота, напомнил аналитик в интервью изданию «Народные Новости».

«Мы уже привыкли к мелким провокациям у границ Российской Федерации, в частности в Черном море. Они продолжаются на Дальнем Востоке», — подчеркнул Рожин.

По его словам, такая активность ВМС США и других западных стран у российских границ является системной и преследует вполне очевидную цель.

«Все эти провокации делаются с целью с проверки предельно допустимого и возможного отношения со стороны России и Китая», — объяснил эксперт суть инцидента с американским эсминцем Chafee.

Ранее Минобороны РФ сообщило подробности пограничного происшествия с кораблем ВМС США в Японском море. Об отказе представителей Пентагона комментировать провокационные действия эсминца Chafee информировал «Царьград».