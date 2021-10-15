ВС РФ и Таджикистана проведут 22 октября маневры в рамках учений «Боевое братство — 2021»

Душанбе, 15 октября. Войска Таджикистана примут участие в совместных с ВС РФ учениях. Тренировочные маневры с участием сухопутных войск, бронетехники и авиации стартуют 22 октября на полигоне Хомиен.

Совместные российско-таджикские учения пройдут в рамках маневров коллективных сил ОДКБ «Боевое братство — 2021». Учения проведут в Таджикистане на границе с Афганистаном, как сообщил ТАСС глава таджикского минобороны Фаридун Махмадализода.

«22 октября на полигоне Хомиен в Кулябе Хатлонской области Таджикистана запланированы двусторонние учения военнослужащих Таджикистана и России», — сообщил руководитель пресс-центра.

По информации военного ведомства Таджикистана, учения пройдут в рамках тренировок Коллективных сил ОДКБ «Боевое братство — 2021», которые стартуют 18 октября и продлятся до 23 октября включительно у таджикско-афганской границы.

Ранее СМИ стало известно, что Россия отправила четыре штурмовика Су-25 в Таджикистан для участия в совместных учениях Коллективных сил ОДКБ «Взаимодействие-2021» у границы с Афганистаном.