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Северокорейское издание Arirang Meari обрушилось с критикой на сериал «Игра в кальмара»

  /   Обновлено: 15 октября 2021 20:48
Общество
Северокорейское издание Arirang Meari обрушилось с критикой на сериал «Игра в кальмара»
Кадры из сериала «Игра в кальмара»

, 15 октября. Сериал Netflix «Игра в кальмара» раскрывает реальность южнокорейской капиталистической культуры, где «коррупция и безнравственные негодяи» считаются обычным явлением, пишет Arirang Meari.

Северокорейские СМИ считают, что в телешоу демонстрируется неприкрытая правда. Миллионы людей живут в аду из-за долгов и невозможности их погасить. И только нищенское существование заставляет их сыграть в смертельную игру.

«Это вызывает возмущение по поводу неравноправного общества, где с бедными обращаются как с шахматными фигурами для богатых», — отмечает издание.

Arirang Meari неоднократно использовала поп-культуру Южной Кореи, чтобы осудить капиталистическое общество. Прежде там выходила статья о группах BTS и Blackpink, участников которых эксплуатируют продюсеры. Артистам приходится вести «жалкую» жизнь, поскольку они полностью зависят от лейбла, утверждало СМИ.

Сериал «Игра в кальмара» вышел на Netflix 17 сентября и сразу стал хитом. Телешоу обогнало по популярности даже «Бриджертонов». Однако история про смертельные игры понравилась далеко не всем. В Испании родителям порекомендовали не разрешать детям до 16 лет смотреть этот сериал.

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netflix сериал игра в кальмара
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