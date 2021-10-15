Замглавы МИД России Рябков сообщил послу Британии о негативных последствиях создания AUKUS

Москва, 15 октября. Военное партнерство Соединенных Штатов, Британии и Австралии в формате AUKUS создаст затруднения в направлении контроля за вооружениями, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков на встрече с британским послом в Москве Деборой Броннерт.

В сообщении МИД сказано, что стороны 15 октября провели переговоры, в рамках которых произошел обмен мнениями по факту создания союза AUKUS. Сергей Рябков во время встречи донес до британского дипломата, что последствия создания такого блока продолжают изучаться.

«При этом уже сейчас очевидно, что взаимодействие в этом формате не будет способствовать решению задач укрепления международной безопасности и стабильности, создаст затруднения в сфере контроля над вооружениями», — говорится в сообщении.

Глава Третьего департамента Азии МИД России Николай Ноздрев ранее сообщил о негативном влиянии AUKUS на региональную безопасность. По его мнению, новый блок повышает риски развязывания гонки вооружений.