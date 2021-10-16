Блогер Лурье: «Включение Навального в шорт-лист премии Сахарова — это «обряд некромантии»

Включение отбывающего наказание за мошенничество в виде лишения свободы Алексея Навального в шорт-лист премии Андрея Сахарова не что иное, как завершение неудачного проекта. Об этом ФАН рассказал журналист, специализируется на расследованиях, блогер Олег Лурье.

Ранее стало известно, что Навального вписали в шорт-лист премии Сахарова, которую присуждает Европарламент «за мужество в борьбе за свободу, демократию и права человека». Помимо Навального в число финалистов вошли 11 афганских женщин и бывшая президент Боливии Жанин Аньес.

Известный публицист Олег Лурье считает, что в настоящее время педантичные европейцы пытаются привести неудачный проект «Навальный» хоть к какому-то логичному завершению. По его словам, идет спешное осваивание выделенных когда-то средств.

«Кураторы должны оправдать деньги, предназначавшиеся для дестабилизации обстановки в России. Нужно что-то знаковое. Несостоявшегося «отца русской революции» вначале засунули в номинанты на Нобелевскую премию, но сообразили, что это явный перебор. Почему бы не попробовать протащить его на премию Сахарова? Его будут номинировать, где только можно, ведь деньги в провальное дело Европа по наущению США вложила огромные. Даже сказка про «отравление» ставилась далеко не бесплатно»

Собеседник ФАН высказал мнение, что политические силы, заинтересованные в расшатывании внутренней обстановки в России, будут хвататься за любую возможность, и создавать иллюзию «борьбы внутренней оппозиции с режимом». По мнению публициста, именно поэтому Запад напоминает о Навальном.

«Несмотря на вранье европейских СМИ о том, что Навальный, якобы, узник совести, срок он отбывает за мошенничество. Это не ругательство, а факт, доказанный судом. Недавно это разъяснил иностранным журналистам наш президент, Владимир Путин. Есть документальное подтверждение его мошеннических действий, то есть преступления. Но говорить об этом его сторонникам не выгодно. Либеральная общественность часто пытается подменить понятия: не вор, а талантливый режиссер, не пьяный водитель-убийца, а известный актер. Но никто из его сторонников, в том числе на Западе, даже не пытается опровергнуть результаты следствия и поставить под сомнение решение суда. Они сами знают, что в свободное от «борьбы с коррупцией» время их герой подворовывал, и поэтому просто кричат о «произволе», хотя могли бы вести конструктивный разговор», — озвучил свое видение ситуации Олег Лурье.

Агентство городских новостей Москва / Пресс-служба суда

Журналист признался, что происходящее напоминает ему «обряд некромантии» из несерьезного кино, только в данном случае, по мнению Лурье, мы наблюдаем попытку «воскресить политический труп».

«И премия Сахарова, и Нобелевская премия давно превратились в инструмент западной пропаганды. Знаете ли вы, что роман, за который чернокожий английский иммигрант получил литературную Нобелевскую премию был написан давно? В последний раз он номинировался на Пулитцеровскую премию еще в прошлом веке, в 1994 году. Награды не дали, больше никаких номинации и упоминаний об этом авторе не было. О его книге вспомнили через 27 лет, она пригодилась в связи с животрепещущей темой мигрантского кризиса в Европе, ведь автор рассказал в ней о страданиях беженцев», — сообщил эксперт.

Лурье назвал включение Навального в шорт-лист премии Сахарова конъюнктурным политизированным решением, и заявил, что, по его мнению, сам академик Сахаров подобного делать бы не стал. Собеседник ФАН предположил, что вскоре все, в том числе и сам Алексей Навальный, узнают, что он написал книгу, которую на английском языке выпустят в недалеком будущем в одной из стран Европы.

Ранее ФАН рассказал о протестах в США. После серии преступлений, совершенных сексуальными меньшинствами, добившихся преференций под видом свободы, в дело пришлось вмешаться полиции.