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Христианский подвиг: диакон Георгий Роденков высказался о поступке Романа Ковалева
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Христианский подвиг: диакон Георгий Роденков высказался о поступке Романа Ковалева
Общество
Христианский подвиг: диакон Георгий Роденков высказался о поступке Романа Ковалева
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Нужно ли заступаться за незнакомых людей? Стоит ли ради ближнего рисковать здоровьем и жизнью? Как относиться к громкой истории нападения в метро с точки зрения религии? На эти вопросы в ходе эфира Медиагруппы «Патриот» и ФАН ответил диакон Георгий Роденков.

Гость студии вспомнил историю Романа Ковалева, которая приобрела широкую огласку в СМИ. Парень, пытаясь защитить девушку от нападок трех дагестанцев в метро, был жестоко избит. За проявленное мужество ему вручили медаль «За доблесть и отвагу». На этом история могла бы закончиться, да вот только кумир миллионов, звезда UFC, боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов в своем Instagram выложил двусмысленный пост, напоминающий, скорее, насмешку над поступком Романа Ковалева, нежели положительный отклик.

«Поступок Романа Ковалева очень мужественный. Он проявил большую отвагу, не испугался за свою жизнь. С православной точки зрения этот поступок явил собой на самом деле высоту христианской любви», — говорит гость пресс-центра.

Диакон вспомнил историю, когда монахи Пересвет и Ослябя положили «души за друзей своих, за православную веру, за Родину на Куликовом поле».

«И господь наш Иисус Христос говорит нам о том, что нет больше той любви, чем кто положит душу свою за други своя. Поэтому поступки, о которых мы говорим, являются примером для нас. И каждый из нас должен задуматься, а как бы я поступил в данной ситуации? Два этих эпизода наводят меня на мысль о ценности нашей жизни, о смысле нашей жизни», — говорит Роденков.

Ранее боец смешанных единоборств (MMA) Рамазан Эмеев высказался о шутке бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Нурмагомедова. Эмеев призвал не выделять избивших в столичном метрополитене по национальному признаку.

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нурмагомедов пресс-центр патриот роденков
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