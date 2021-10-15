Вячеслав Бутусов рассказал в эфире «Вечернего Урганта» о самом смешном дне рождения

Москва, 15 октября. Основатель групп «Наутилус Помпилиус» и «Ю-Питер» Вячеслав Бутусов поделился воспоминаниями о своем самом смешном дне рождения. Музыкант рассказал о необычном празднике в эфире шоу «Вечерний Ургант».

Бутусову исполнилось 60 лет 15 октября. Он посетил передачу Ивана Урганта в преддверии юбилея. Ведущий спросил гостя о самом удивительном дне рождения.

«Был такой смешной день рождения у меня, когда мы еще жили в Петербурге, на Лиговке. Тогда еще не было мобильных телефонов, и вдруг в дверь позвонили, и на пороге я увидел Юру Шевчука (лидер группы «ДДТ». — Прим. ФАН)», — рассказал музыкант.

По словам основателя «Наутилуса», в тот момент он стоял с ножом в фартуке, потому что нарезал продукты для салата. Шевчук был не один, и Бутусов сразу понял, что его коллега пришел по серьезному делу.

«И он мне говорит: «Собирайся, мы сейчас встречаем Костю Кинчева (лидер «Алисы». — Прим. ФАН) и едем в Царское село снимать клип. Ну, я Юру не стал предупреждать, что у меня день рождения. А он, наверное, и не знал», — продолжил основатель «Ю-Питера».

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Музыканты отправились снимать клип на песню «Осень», однако процесс сильно задерживался. В итоге время вышло, поэтому представители «Ленфильма» собрали всю технику и уехали. Тогда режиссер клипа Борис Деденев сам начал снимать музыкантов на камеру, а Шевчук взял у проходивших мимо ребят переносной магнитофон, куда вставили найденную где-то кассету.

«Включили в этот магнитофон и в таком режиме оперативно сняли клип», — подытожил Бутусов.

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич поздравил коллегу по сцене с 60-летием через ФАН. Он отметил, что музыка Бутусова известна всем.