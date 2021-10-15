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В США научили нейросеть предсказывать следующий случай полицейского произвола

  /   Обновлено: 15 октября 2021 20:50
Весь мир
В США научили нейросеть предсказывать следующий случай полицейского произвола
prt scr futurewake.com  / 

Вашингтон, 15 октября. Американские художники создали сайт, который с помощью нейросети, предсказывает возможную жертву полицейских. Проект получил название Future Wake (Поминки по будущему).

Каждая личность на сайте и история генерируются искусственным интеллектом на основании реальных событий из полицейской практики, которые произошли за последние 20 лет. Создатели обучали алгоритм на данных о смертельных случаях, взятых из открытых баз пяти крупнейших городов США. В них содержалась информация о более чем 30 тысячах жертв полиции, причем 32% были белыми, 22% были чернокожими и 13% латиноамериканцами. Возраст погибших варьировался от года до 100 лет.

Цель проекта подчеркнуть, что за статистикой стоят реальные люди, и поэтому каждая история имеет рассказчика, сгенерированного нейросетью. Посетители сайта могут видеть и слышать, как вымышленная жертва рассказывает историю своей смерти.

«Я угрожаю причинить себе вред, приставив нож к груди. Полицейские сначала попытаются ударить меня электрошокером. После этого меня застрелят», — говорит один из персонажей на сайте.

Художественный проект нацелен на то, чтобы привлечь внимание к проблеме полицейского насилия в США.

Подобные случаи нередко происходят в Америке, там их расследуют различные правозащитные организации и активисты. В России ими занимается Фонд борьбы с репрессиями, созданный при участии бизнесмена Евгения Пригожина. Одним из последних стало дело Джулиана Джонса, которого застрелили полицейские в Тофино, Канаде. ФБР обратился за разъяснениями по текущему делу к высшему руководству страны. Правозащитники считают важным бороться с полицейским насилием и планируют оказать правовую и информационную помощь семье Джонса.

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сша фонд борьбы с репрессиями полицейское насилие
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