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Биткоин перешагнул психологическую отметку в 60 тысяч долларов
Экономика
Биткоин перешагнул психологическую отметку в 60 тысяч долларов
pixabay.com/ru

Москва, 15 октября. Стоимость биткоина впервые с апреля текущего года превысила 60 тысяч долларов, свидетельствуют данные криптовалютных бирж.

Как отмечают аналитики MarketWatch, трейдеры находятся в ожидании результатов рассмотрения Комиссией по ценным бумагам и биржам США заявок на создание биткоиновых фондов для торгов на бирже. Четыре такие заявки были поданы в августе, и конечный срок их рассмотрения наступает на следующей неделе.

По состоянию на 20:35 по московскому времени, стоимость биткоина составляет 61 373,1 доллара, что на 7,39% выше, чем на момент завершения предыдущих торгов. Такие данные приводит криптобиржа Binance.

Всемирный банк ранее провел исследование, посвященное рынку цифровых активов. Эксперты сделали вывод, что внедрение технологии криптовалют облегчило уход от финансового контроля. Специалисты также попытались определить, сможет ли биткоин конкурировать с обычными видами денег или золотом.

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