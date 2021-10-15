ФИФА и Катар провели эвакуацию афганских футболистов в Доху

Катар в координации с Международной федерацией футбола (ФИФА) организовал эвакуацию почти 100 спортсменов и членов их семей из Афганистана.

Официальные лица в Дохе подтвердили, что борт с 357 афганцами благополучно прибыл в столицу государства Персидского залива. При этом отмечается, что среди эмигрантов было много женщин, занимавшихся футболом на родине до тех пор, пока к власти не пришло движение «Талибан»1 (запрещено в РФ).

Это уже восьмой по счету и самый крупный рейс из южноазиатской страны, организованный властями Катара начиная с августа 2021 года. По прибытии все афганцы были перевезены в большой жилой комплекс в западной части Дохи, где размещаются другие эвакуированные.

Впрочем, этот город для них станет только перевалочным пунктом: после получения необходимых визовых документов они отправятся в конечную страну назначения, которую международная федерация определит позже со своими партнерами. Чаще всего в подобных случаях беженцев направляют в западные государства.

#FIFA on Friday said it has evacuated almost 100 members of the “football family”, including #women players, from #Afghanistan after “complex negotiations” and with support from Qatar.https://t.co/4uivpVlilm — Express Sports (@IExpressSports) October 15, 2021

«Руководство ФИФА с августа тесно координировало свои действия с правительством Катара по эвакуации этой группы и продолжит сотрудничество по безопасному вывозу других членов спортивных семей в будущем», — сообщает организация.

Также там отметили, что футболисты на родине были подвержены большому риску. Многие женщины вынуждены были скрываться, а группа юниорок после прихода талибов к власти даже бежала в соседний Пакистан, откуда затем переправилась в Великобританию.

Rund 100 Fußballerinnen und Fußballer aus #Afghanistan sind nach Katar ausgeflogen worden. Darunter sind Spielerinnen der afghanischen Nationalmannschaft. Nach Angaben der katarischen Regierung sind sie und ihre Familien nach Doha gebracht worden.https://t.co/K8ngq4gbyq @DLF — Deutschlandfunk Sport (@DLF_Sport) October 15, 2021

Во время первого правления радикального движения, которое длилось с 1996 года до 2001-го, афганкам не разрешалось заниматься спортом. Несмотря на данные после захвата власти в августе этого года обещания о предоставлении представительницам прекрасного пола соответствующих прав, сейчас им запрещены все виды публичной физической активности, в которых может быть оголена какая-то часть тела, включая футбол.

Скрытый интерес

«Государство Катар продолжит работать с международными партнерами над усилиями по обеспечению свободы передвижения в Афганистане, в том числе выступая в качестве активного посредника между различными сторонами», — отметили в Дохе.

Впрочем, Катар, как и многие другие ближневосточные страны, имеет схожие взгляды на права женщин и, например, обязывает их соблюдать строгий дресс-код, регулируемый нормами ислама. И спорта это тоже касается.

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Le tirage au sort du 3e tour des qualifications zone CAF pour la FIFA World Cup 2022 au Qatar, devrait avoir lieu le samedi 18 décembre prochain, dans la capitale Doha. #WCQ pic.twitter.com/c1gIKawO74 — ETTACHKILA (@EttachkilaTN) October 15, 2021

Тем не менее не исключено, что забота, проявленная по отношению к выходцам из Афганистана, обусловлена заинтересованностью Дохи в сотрудничестве с ФИФА. Государство готовится принять у себя чемпионат мира по футболу 2022 года, однако ранее проведение этого мероприятия уже ставилось под вопрос.

Причина тому — пренебрежение правами человека, эксплуатация рабочих при строительстве спортивных объектов и иные нарушения. Сейчас же Катар показательно сотрудничает с федерацией, что помогает ему улучшить репутацию в преддверии долгожданного мундиаля.

1 Организация запрещена на территории РФ.