Воронежские рыбаки угостили обедом проголодавшуюся норку

Воронеж, 15 октября. Рыбаки в воронежском микрорайоне Шилово угостили обедом проголодавшуюся норку. Публикация об этом появилась в социальной сети «ВКонтакте» в паблике «Типичный Воронеж».

Зверек хотел полакомиться рыбой, однако клева не было. Поэтому рыбакам пришлось угостить норку припасенным вареным яйцом. Любители рыбной ловли подкармливают животное уже третий год. Норка не боится брать еду из рук человека. Основной рацион хищников включает в себя речных обитателей, в том числе водяных крыс и лягушек. Но иногда норка может лакомиться домашней птицей.

Рыбакам на берегу Рынды в Мурманской области тоже повстречалось интересное животное. Мужчины увидели росомаху с двумя детенышами. Такая встреча считается большой редкостью, так как зверь достаточно скрытен и редко показывается на глаза людям, особенно с потомством. Росомаха находится на вершине пищевой цепочки в экосистеме тундры наравне с медведем.