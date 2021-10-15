Экономисты объяснили, от чего зимой будут зависеть цены на нефть

К концу текущего года на рынке нефти может образоваться дефицит. Об этом рассказали аналитики ФБА «Экономика сегодня». Подробнее — в материале ФАН.

Экономисты отмечают, что ситуация по нефти продолжает выглядеть позитивной. Они подчеркивают, что энергокризис в Европе и Китае пока продолжает оставаться актуальным. Цены на газ продолжают находиться на достаточно высоких отметках, так же, как и цены на уголь. По словам экономистов, это все приводит к подорожанию электроэнергии.

«Энергетические компании переходят на нефть, поскольку ее становится выгоднее использовать. Приближается холодное время года, потребуется дополнительная энергия на отопление. Цены на энергоресурсы растут. Пока это все продолжает поддерживать нефть. Кроме того, вчера были опубликованы данные по запасам нефти, которые выросли на 6,1 млн баррелей, запасы бензина, наоборот, сократились», — говорят экономисты.

Аналитики пояснили, что из-за энергокризиса, из-за высоких цен на газ и угля спрос на нефть увеличился на 500 тыс. баррелей в сутки. По их словам, к концу этого года ожидается, что на рынке нефти может образоваться дефицит предложения в размере 700 тыс. баррелей в сутки.

«Цены на энергоносители так же будут зависеть от того, какая будет зима: если холодная, то энергокризис может затянуться до весны. Вчера также появилась информация, что добыча США продолжает восстанавливаться после урагана «Ида». Пока что актуальным диапазоном для нефти остается уровень от 80 до 85 долларов за баррель. Дальнейшая динамика будет зависеть от ситуации на энергорынке и заседания ФРС», — объясняют они.

ФБА «Экономика сегодня» /

Что касается золота, то оно сегодня показывало небольшую коррекцию. Вчера оно дошло практически до отметки 1800 долларов за унцию, сегодня золото торгуется на отметке 1785.

«Производственная инфляция в США выросла меньше, чем ожидалось. Это оказалось негативным фактором для драгоценного металла. Золото сейчас пользуется спросом как главный актив-убежище от инфляционных рисков. На этом фоне доллар пока не демонстрирует какой-то динамики. Для золота пока что продолжает оставаться актуальным диапазон 1760–1830 долларов за унцию», — рассказывают экономисты.

Рубль обновил свой годовой максимум. Сегодня он продолжил укрепляться. Сейчас торгуется на уровне 71,2 рубля за доллар. Основную поддержку рублю сейчас оказывают высокие цены на нефть и на газ.

«Наши экспортеры получают много валютной выручки. По оценкам аналитиков Сбербанка, к концу ноября экспортеры продадут порядка 24 млрд долларов. Это является позитивным фактором для рубля. Сдерживающим фактором для рубля сейчас выступают покупки валюты со стороны Минфина и сворачивания действующих стимулирующих мер ФРС. Пока рубль чувствует себя достаточно уверенно. Актуальным стал диапазон от 70,5 до 73,5 рубля за доллар. Дальнейшую динамику определит изменение курса нефти на рынке и состояние доллара», — заключили аналитики.

ФБА «Экономика сегодня» /

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что хранит сбережения в рублях согласно своему внутреннему убеждению. Председатель ЦБ отметила, что россияне в настоящее время больше хранят свои активы в рублях. Набиуллина подчеркнула, если бы гражданин в начале 2015 года внес деньги на рублевый или валютный депозит, то он бы выиграл.