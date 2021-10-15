Военный эксперт Коротченко: Россия не оставит без ответа провокации ВМС США у своих границ

Москва, 15 октября. Российские корабли продолжат жестко реагировать на провокации ВМС США у границ России. Об этом заявил военный эксперт Игорь Коротченко.

Эсминец ВМС США Chafee 15 октября предпринял попытку нарушить государственную границу России в Японском море. Американский эсминец приблизился к территориальным водам России, после чего попытался пересечь государственную границу. Противоправные действия американского эсминца были пресечены большим противолодочным кораблем Тихоокеанского флота ВМФ РФ «Адмирал Трибуц», передает «ПолитЭксперт».

Коротченко напомнил, что данный инцидент не является первым. По его словам, Пентагон пытается вольно трактовать нормы международного права, в результате чего происходят подобные провокации. При этом российским военным каждый раз удается поставить представителей Запада на место.

«Российские корабли и командование флота, где бы это ни происходило, всегда реагируют. ВМФ демонстрирует, что подобного рода акции безнаказанными не останутся. Поэтому американцы развернулись в очередной раз», — сказал эксперт.

Ранее стало известно, что Минобороны вызвало военного атташе США после попытки американского эсминца Chafee нарушить государственную границу России в Японском море. Американскому атташе указали на непрофессиональные действия экипажа эсминца Chafee.