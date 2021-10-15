Глава Пентагона Остин проведет переговоры с Зеленским в ходе визита на Украину

Вашингтон, 15 октября. Министр обороны США Ллойд Остин посетит Украину, где проведет переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает пресс-служба американского военного ведомства.

В Пентагоне отметили, что Остин обсудит с Зеленским прогресс Украины в проведении реформ, «необходимых для продвижения евроатлантических устремлений» Киева, а также проведет переговоры с главой украинского минобороны Андреем Тараном.

Кроме того, министр обороны США посетит Грузию, Румынию и Брюссель, где пройдет встреча министров обороны НАТО. Причины и цели визитов Остина в Грузию и Румынию в Пентагоне не уточнили.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что НАТО наращивает военное присутствие у граница России и Белоруссии. По его словам, Альянс создает запасы вооружения, отрабатывает различные маршруты переброски военных и демонстрирует неготовность к конструктивному диалогу.