Минюст России включил юрлицо Росбалта и «Москоу Диджитал Медиа» в реестр иноагентов

Москва, 15 октября. Общество с ограниченной ответственностью «Москоу Диджитал Медиа» и юрлицо Росбалта включены в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента в России, сказано на сайте Минюста РФ.

В тексте документа сказано, что организации попали под ограничения согласно действующему российскому законодательству.

«15 октября 2021 г. во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены общество с ограниченной ответственностью «Москоу диджитал медиа» и акционерное общество «РС-Балт»», — сказано в сообщении.

Как стало известно ранее, «Яндекс.Новости» начали маркировать материалы СМИ-иноагентов. Об этом сообщили представители компании.