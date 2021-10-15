Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 октября 22:13
22:05
Происшествия
Беспорядки заключенных в ИК-1 во Владикавказе назревали еще в сентябре
22:04
Происшествия
Экстренные службы сообщили о подавлении беспорядков в колонии №1 во Владикавказе
21:58
Происшествия
Более 47 тысяч петербуржцев остались без холодной воды из-за аварии на трубопроводе
21:56
Весь мир
Президент ЦАР обсудил на встрече в Либревиле преступления габонского контингента миссии ООН
21:48
Весь мир
Власти ЦАР подписали протокол о сотрудничестве с Международным уголовным судом
21:41
Происшествия
Заключенные устроили бунт в исправительной колонии №1 во Владикавказе
21:25
Весь мир
Mali Actu: Россия поможет странам Африки вернуться к миру и стабильности
21:24
Происшествия
Пожарные тушат горящие пилораму и автосервис в Свердловской области
21:24
Общество
Эксперт рассказал об особенностях подготовки зимней резины к сезону
21:18
Общество
Христианский подвиг: диакон Георгий Роденков высказался о поступке Романа Ковалева
Все новости

Кедми опроверг собственное заявление о способности российского флота уничтожить США за 15 минут
Армия
Кедми опроверг собственное заявление о способности российского флота уничтожить США за 15 минут
Prt Scr youtube.com  /  Россия 24

Москва, 15 октября. Военный эксперт Яков Кедми выступил с опровержением своего резонансного заявления о качественном превосходстве ВМФ РФ над Вооруженными силами США, которое позволяет уничтожить потенциального соперника без риска ответного удара.

Бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» объяснил, что его слова были неверно интерпретированы. Аналитик выразил мнение о явном преимуществе российского флота в ракетных вооружениях, которые еще не производятся в достаточном количестве и не поставлены на боевое дежурство массовым образом. Кедми рассказал об этом в студии ведущего телеканала «Россия-1» Владимира Соловьева.

«Все те виды вооружений, о которых говорится, только начинаются. «Циркон» (гиперзвуковая российская ракета морского базирования. — Прим. ред.) начнет влиять на поле боя, может быть, через пять лет, когда будет достаточно ракет, кораблей и подлодок, когда будет достаточно отработана тактика. Лодки и самолеты надо строить, людей надо обучать. Это не завтра», — заявил Кедми.

Сегодня говорить о возможности ВМФ РФ нанести обезоруживающий удар по основным силам американского флота тоже нельзя. Такая возможность появится у России в среднесрочной перспективе, после нескольких лет упорной работы, резюмировал эксперт.

Ранее Кедми рассказал об уникальных боевых возможностях российских атомных субмарин. Подробности аварийного инцидента с участием американской подлодки Connecticut в Южно-Китайском море приводил «Царьград».

Вернуться назад

Все новости / Армия / Кедми опроверг собственное заявление о способности российского флота уничтожить США за 15 минут
вмф рф ракеты кедми
Комментировать