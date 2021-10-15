Кедми опроверг собственное заявление о способности российского флота уничтожить США за 15 минут

Москва, 15 октября. Военный эксперт Яков Кедми выступил с опровержением своего резонансного заявления о качественном превосходстве ВМФ РФ над Вооруженными силами США, которое позволяет уничтожить потенциального соперника без риска ответного удара.

Бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» объяснил, что его слова были неверно интерпретированы. Аналитик выразил мнение о явном преимуществе российского флота в ракетных вооружениях, которые еще не производятся в достаточном количестве и не поставлены на боевое дежурство массовым образом. Кедми рассказал об этом в студии ведущего телеканала «Россия-1» Владимира Соловьева.

«Все те виды вооружений, о которых говорится, только начинаются. «Циркон» (гиперзвуковая российская ракета морского базирования. — Прим. ред.) начнет влиять на поле боя, может быть, через пять лет, когда будет достаточно ракет, кораблей и подлодок, когда будет достаточно отработана тактика. Лодки и самолеты надо строить, людей надо обучать. Это не завтра», — заявил Кедми.

Сегодня говорить о возможности ВМФ РФ нанести обезоруживающий удар по основным силам американского флота тоже нельзя. Такая возможность появится у России в среднесрочной перспективе, после нескольких лет упорной работы, резюмировал эксперт.

Ранее Кедми рассказал об уникальных боевых возможностях российских атомных субмарин. Подробности аварийного инцидента с участием американской подлодки Connecticut в Южно-Китайском море приводил «Царьград».