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Дандыкин: британские корабли не повысят боеспособность украинского флота
Армия
Дандыкин: британские корабли не повысят боеспособность украинского флота
Prt Scr youtube.com  /  Мир 24

Москва, 15 октября. Доставка из Великобритании на Украину двух старых тральщиков не способна оказать значимого влияния на боевые возможности украинских военно-морских сил, уверен капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин.

Лондон озабочен собственными интересами в Черноморском регионе и разжигает русофобские настроения на Украине, при этом стараясь избежать значительных расходов, заявил Дандыкин в интервью изданию «ПолитРоссия». Он указал на значительный срок службы «британских подарков», которые скоро пополнят состав Военно-морских сил Украины.

«Не стоит овчинка выделки», — объяснил эксперт.

Дандыкин отметил, что ремонт и обслуживание двух британских тральщиков станут тяжким бременем для ВМСУ, так как потребуют дорогостоящих и редких запасных частей, расходных материалов и всего необходимого для данных кораблей.

«У Лондона есть своя выгода — и материальная, и геополитическая», — рассказал собеседник «ПолитРоссии».

В качестве средств возможного силового противоборства с кораблями российского ВМФ списанные из Королевского флота тральщики совершенно не годятся. Британское правительство не заботится о боеспособности ВМСУ и оказывает «помощь» на выгодных для себя условиях, резюмировал Дандыкин.

Ранее капитан 1-го ранга запаса сообщил, что Северный флот может решать все необходимые задачи по защите национальных интересов РФ в Арктике. Об отказе представителей Пентагона комментировать инцидент с американским эсминцем Chafee вблизи Владивостока информировал «Царьград».

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вмсу дандыкин тральщики
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