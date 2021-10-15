Матч ЛЕ «Спартак» — «Лестер» начнется с минуты молчания

Москва, 15 октября. Встреча третьего тура группового этапа Лиги Европы между столичным «Спартаком» и английским «Лестером» начнется с минуты молчания.

Сотрудники пресс-службы московского «Спартака» сообщили журналистам издания «Чемпионат», что домашний матч красно-белых с «Лестером», который пройдет 20 октября, начнется с минуты молчания в память о жертвах трагедии в «Лужниках». Клуб согласовал ее с руководством Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). На майки футболистов «Спартака» будет нанесена дата – 20 октября 1982.

Матч группового этапа Лиги Европы пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена» начнется в 17:30 по московскому времени. После двух туров «Спартак» с тремя очками занимает второе место в турнирной таблице группы C. «Лестер», в активе которого один балл, располагается на четвертой позиции.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что игру РПЛ с «Арсеналом» могут пропустить два легионера петербургского клуба. Матч в Туле пройдет 16 октября.