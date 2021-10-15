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Новое правительство Марокко столкнулось с проблемами старой администрации
Весь мир
Новое правительство Марокко столкнулось с проблемами старой администрации
facebook.com  /  رئيس الحكومة المغربية

Рабат, 15 октября. Жители Марокко выбрали новое правительство в надежде получить долгожданные реформы. В частности, улучшение программ социальной защиты, образования, здравоохранения, занятости и укрепления национального диалога.

Судя по итогам голосования, более 50 процентов избирателей участвовали в плебисците. Особое внимание стоит уделить южным провинциям королевства, поскольку явка составила 70% от общего числа зарегистрированных.

Марокканцы выразили недовольство работой Партии справедливости и развития (PJD). Вместо этого они проголосовали за Национальное собрание независимых (RNI), что повысило ожидания в отношении нового правительства.

В интервью изданию Morocco World News (MWN) студентка из Касабланки Виссал рассказала, почему участвовала в выборах. Она надеется на способность кабинета министров провести необходимые для королевства реформы.

«Мои надежды и мечты в первую очередь заключаются в том, что новое правительство улучшит систему образования и адаптирует ее к рынку труда… а также создаст возможности для трудоустройства, особенно для недавно окончивших учебу студентов», — пояснила девушка.

Другой гражданин, 30-летний безработный Хассан, придерживается обратного мнения. Он давно перестал участвовать в выборах, поскольку эмиграция является «единственным решением» осуществить планы по улучшению условий жизни.

«Пандемия еще больше ухудшила мое финансовое положение, поскольку кризис COVID-19 привел к потере тысяч рабочих мест. Раньше я время от времени находил подработку, но в нынешней ситуации это сделать невозможно», — сказал марокканец.

Федеральное агентство новостей /

Политолог Адиль Бенхамза в интервью MWN заявил, что королевство добилось важного развития на макроэкономическом уровне, и в настоящее время проблема связана со слабостью отражения этого успеха в отношении социальной и пространственной справедливости.

«Выбор Марокко новой модели развития является естественным результатом после провала предыдущей администрации», — считает он.

Эксперт убежден, что правительство во главе с премьером Азиз Аханнуш столкнется с рядом проблем. Однако об их решении рано говорить, поскольку кабмину предстоит разработать и утвердить обновленный финансовый законопроект.

«Мы не должны забывать, что Марокко, имея дело с кризисом COVID-19, выразило стремление развивать международную торговлю, а также инвестировать в наше стратегическое расположение вблизи наиболее важных мировых рынков, и для этого потребуется много денежных средств», — заключил аналитик.

Многие экономические эксперты считают, что кабинет министров должен сосредоточиться на антициклической бюджетной политике, снижая государственный долг, реформируя здравоохранение и пенсионную систему. Параллельно с этим следует создать более благоприятную среду для бизнеса.

Выполнив все эти пункты, правительство сможет заполучить доверие марокканцев. В дальнейшем их поддержка, вероятно, поможет руководству страны решить и другие накопившиеся за последнее время проблемы.

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