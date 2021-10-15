Объем ввода жилья в России достиг 62,7 млн квадратных метров

Москва, 15 октября. Ввод жилья в России с января по сентябрь 2021 года увеличился на 30% относительно минувшего года. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Согласно данным ведомства, объем ввода достиг 62,7 миллиона «квадратов». Лидерами по этому показателю оказались Подмосковье (более 7,1 млн квадратных метров), Москва (свыше 5,1 млн) и Краснодарский край (больше 3,8 млн), следует из размещенной на сайте Росстата статистики.

Как уточнили в Минстрое, большинство регионов идут с превышением показателя. Также отмечается, что за девять месяцев текущего года было построено 35 млн жилых «квадратов». Это на 39,4% больше, чем годом ранее.

Средняя кадастровая стоимость жилья в столице в грядущем году поднимется на 21,4%, до 181 рублей за квадратный метр. Об этом сообщается на сайте ГБУ «Центр имущественных платежей и жилищного страхования».