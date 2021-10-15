Продюсер Elman и певец Orhan выпустили кавер на песню Quest Pistols «С неба до земли»

Москва, 15 октября. Российский исполнитель, продюсер Эльман Зейналов (Elman) и певец Orhan представили свою версию композиции группы Quest Pistols «С неба до земли». Еще до релиза полной версии кавер стал хитом в TikTok и набрал более 30 тысяч запросов в Shazam.

Владелец музыкального лейбла Raava music Elman после ухода певца Jony из проекта начал работать с новым артистом. Вместе с Orhan он записал кавер на трек, выпущенный 11 лет назад. Композиция «С неба до земли», заслушанная до дыр, получилась свежей и атмосферной.

Песня была опубликована на YouTube 15 октября, ролик посмотрели почти 40 тысяч раз. Под ними появилось множество позитивных отзывов пользователей.

«Сказочные голоса, это просто рай для ушей. Очень красивое и нежное использование песни, так держать, молодцы»; «Столько эмоций и чувств вызывает этот трек, просто невероятно, без мурашек невозможно слушать»; «Вот это скачок от Орхана. Не разочаруй. Удачи», — написали слушатели.

Ранее бывший музыкант лейбла Raava music Джахид Гусейнли (Jony) заявил, что рассматривает фанаток в спутницы жизни. Главное, чтобы возлюбленная смогла найти общий язык с мамой, к которой певец сильно привязан.