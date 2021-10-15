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Капитана торгового судна приговорили к году тюрьмы за возвращение мигрантов в Ливию
Весь мир
Капитана торгового судна приговорили к году тюрьмы за возвращение мигрантов в Ливию
pixabay.com  /  PD

Неаполь, 15 октября. Городской суд Неаполя приговорил капитана итальянского торгового судна Asso 28 к тюремному заключению, признав его виновным в возвращении 101 нелегального мигранта в Ливию.

Африканских беженцев спасли в водах Средиземного моря в 2018 году. Среди них находились дети и беременные женщины. Людей передали на борт патрульного катера, который вернул их в Триполи.

Командир буксира, принадлежащего компании Augusta, обслуживающей нефтяные платформы у берегов Ливии, приговорен судом к одному году тюрьмы. Это означает, что с точки зрения итальянского судопроизводства поручать потерпевших кораблекрушение ливийской береговой охране является преступлением, потому что североафриканская страна не считается безопасной для мигрантов.

Это первый случай, когда в Европе принято такое решение. Помимо расследований, проведенных канцелярией начальника порта Неаполя, у судей также имелись аудиозаписи разговоров, прослушанных 30 июля 2018 года на судне Open Arms и опубликованные агентством Avvenire. Они свидетельствовали о причастности капитана буксира Аssо 28 к возвращению мигрантов в Триполи.

Компания Augusta, которой подчиняется судно, работает от имени Mellitah Oil and Gas Company. В ее деятельности участвует итальянский нефтегазовый гигант Eni. Последний отрицал свою причастность к инциденту, заявив только, что мигранты терпели крушение на фоне плохих погодных условий и в отношении них проведена спасательная операция.

На днях пребывающие в Ливии африканские беженцы провели массовую демонстрацию перед штаб-квартирой УВКБ ООН, призвав к немедленной эвакуации нелегалов из страны. В интервью журналистам искатели убежища рассказали, каким опасностям они подвергаются, находясь в центрах содержания Триполи.

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мигранты ливия италия
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