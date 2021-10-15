Румынские СМИ усомнились в поставках газа в Молдавию без согласия «Газпрома»

Бухарест, 15 октября. Румыния не предоставит газ Молдавии без согласия «Газпрома», пишут румынские СМИ, комментируя «план Б» по поставкам голубого топлива, который озвучил молдавский вице-премьер Андрей Спыну.

«Газпром», по словам журналистов, — единственная компания, способная увеличить поставки через точку соединения с Болгарией из Негру Водэ, откуда получает газ Румыния. Однако поставки газа в Молдавию через Румынию будут проблематичны без соглашения с «Газпромом», так как источником топлива должен быть трансбалканский коридор через Болгарию, откуда идет только российский газ из «Турецкого потока».

Спыну ранее просил «Газпром» продлить контракт на прежних условиях в виду длительных деловых отношений сторон. Однако после возвращения из России молдавский чиновник сообщил, что его встреча с гендиректором компании Алексеем Миллером не состоялась. Вице-премьер встретился только с гендиректором «Газпром экспорта» Еленой Бурмистровой.

Однако Спыну так и не получил ответа по поводу нового контракта. Ожидается, что условия соглашения о поставках газа в Молдавию будут обсуждаться в течение текущего месяца.

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица ранее заявила, что подписанию нового соглашения с «Газпромом» мешают рекордные цены на голубое топливо. Она рассказала, что Кишинев рассматривает также варианты поставок из других стран.