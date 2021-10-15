Донбасс сегодня: СБУ пытает захваченного офицера ЛНР, ОБСЕ подыгрывает Киеву

Донбасс, 15 октября. Армия Киева ведет обстрелы ЛНР из противотанковых гранатометов. СБУ пытает захваченного офицера. Луганск прекратил взаимодействие с Украиной по линии СЦКК. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

За прошедшие сутки армия Украины один раз нарушила режим прекращения огня — из станкового противотанкового гранатомета обстрелян поселок Молодежное Луганской Народной Республики. В ДНР обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Также в оборонных ведомствах республик сообщают о нарушении киевскими силовиками Минских соглашений в части размещения боевой техники в границах населенных пунктов, что ставит под угрозу жизни и здоровье местного населения. Кроме того, подразделения радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Украины осуществляют подавление сигналов каналов управления беспилотников ОБСЕ, чтобы наблюдатели не могли зафиксировать факты нарушения ВСУ мирных договоренностей.

СБУ пытает захваченного луганского офицера

Украинская сторона продолжает удерживать захваченного 13 октября офицера представительства ЛНР в СЦКК. Напомним, диверсионно-разведывательная группа ВСУ захватила в плен наблюдателя в районе участка разведения сил у Золотого. Работа представителей ЛНР в СЦКК была согласована с украинцами. Данную информацию подтвердила и миссия ОБСЕ, которая в отчете указала, что представители республики обеспечивали безопасность проведения согласованных работ в районе пункта пропуска Первомайск — Золотое.

Федеральное агентство новостей /

Согласно отчету ОБСЕ, представители ЛНР не проводили никаких разведывательных мероприятий на участке, в чем их обвиняет украинская сторона. И здесь логичным звучит вопрос от защитников республики — почему при наличии у наблюдателей систем видеофиксации они до сих пор не предоставили кадры захвата украинскими диверсантами офицера СЦКК ЛНР.

В настоящее время, по данным оборонного ведомства республики, Андрей Косяк подвергается пыткам со стороны сотрудников Службы безопасности Украины. Также на пленного воздействуют с помощью психотропных препаратов для дачи ложных показаний. В Народной милиции ЛНР обратили внимание, что на видео допроса Косяка у него закрыто лицо. В то же время пропагандисты из ВСУ пытаются представить кадры учебной стрельбы с телефона пленного как обстрелы позиций ВСУ. К информационной кампании по дискредитации ЛНР подключились украинские центры информационно-психологических операций сил спецопераций ВСУ.

ЛНР прекратила взаимодействие с Украиной по линии СЦКК

До возвращения пленного Андрея Косяка луганское представительство в СЦКК полностью прекратило взаимодействие с украинской стороной. С таким заявлением выступил представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. Это означает, что отныне официальный Луганск не предоставляет никаких гарантий безопасности украинской стороне. По информации корреспондента ФАН, будут ограничены некоторые маршруты перемещения патрулей ОБСЕ.