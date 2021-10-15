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США выделят 67 млн долларов на поддержку ливанской армии
Весь мир
США выделят 67 млн долларов на поддержку ливанской армии
Global Look Press  /  Marwan Naamani/dpa

Бейрут, 15 октября. Правительство США планирует оказать финансовую помощь властям Ливана в размере 67 миллионов долларов. Средства пойдут на финансирование работы вооруженных сил ближневосточного государства. Об этом заявила заместитель Государственного секретаря США Виктория Нуланд во время брифинга в Бейруте.

Американский дипломат отметила, что общая поддержка со стороны Соединенных Штатов в этом году составила 187 миллионов долларов. При этом не исключается увеличение этой суммы в ближайшее время.

Пресс-конференция с участием Нуланд состоялась по итогам визита замглавы Госдепа США в Ливан. Мероприятие проходило на фоне вооруженных столкновений, которые произошли вчера в ливанской столице. В ходе беспорядков в Бейруте погибли по меньшей мере шесть человек, еще 60 получили ранения различной степени тяжести.

Утром 14 октября «Хезболла» и «Харакет Амаль» объявили сбор своих сторонников в районе Тайуни. Митингующие требовали от властей отстранения судьи Тарека Битара, который рассматривает дело о расследовании прошлогоднего взрыва в бейрутском порту.

Протестующие дошли до Дворца правосудия, где их обстреляли неизвестные, после чего начались массовые беспорядки и полноценные уличные бои со стрельбой. В ситуацию вмешались полиция и военные. Спустя некоторое время им удалось взять ситуацию под контроль.

Сейчас ливанские спецслужбы ведут розыск участников стрельбы, которая привела к жертвам. Как сообщает военное ведомство, их личности уже установлены. Имена не раскрываются, но уже появилась информация о первых задержаниях. Однако известно, что шиитские организации страны обвиняют в расстреле демонстрантов христианскую партию «Ливанские силы».

Президент Ливана Мишель Аун заявил, что в стране необходимо сохранить равновесие и не допустить повторения гражданской войны, которая раздирала страну с 1975 по 1991 годы.

В свою очередь представитель движения «Хезболла» Хашем Сафийиддин заявил, что организация будет предпринимать все меры для сохранения стабильности.

«Мы будем осторожны, чтобы быть в состоянии нести ответственность ради сохранения нашей родины и недопущения сценария войны и междоусобицы», — сказал он.

По его словам, ливанские службы безопасности перед началом демонстрации заверили, что все условия безопасности соблюдены и только после этого акция протеста началась. Однако по факту демонстранты попали в «хорошо подготовленную засаду».

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сша нуланд беспорядки ливан финансовая поддержка
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