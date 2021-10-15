Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 октября 22:11
22:05
Происшествия
Беспорядки заключенных в ИК-1 во Владикавказе назревали еще в сентябре
22:04
Происшествия
Экстренные службы сообщили о подавлении беспорядков в колонии №1 во Владикавказе
21:58
Происшествия
Более 47 тысяч петербуржцев остались без холодной воды из-за аварии на трубопроводе
21:56
Весь мир
Президент ЦАР обсудил на встрече в Либревиле преступления габонского контингента миссии ООН
21:48
Весь мир
Власти ЦАР подписали протокол о сотрудничестве с Международным уголовным судом
21:41
Происшествия
Заключенные устроили бунт в исправительной колонии №1 во Владикавказе
21:25
Весь мир
Mali Actu: Россия поможет странам Африки вернуться к миру и стабильности
21:24
Происшествия
Пожарные тушат горящие пилораму и автосервис в Свердловской области
21:24
Общество
Эксперт рассказал об особенностях подготовки зимней резины к сезону
21:18
Общество
Христианский подвиг: диакон Георгий Роденков высказался о поступке Романа Ковалева
Все новости

Netflix показал трейлер спортивной драмы «Удары» с Холли Берри и чемпионкой UFC Шевченко

  /   Обновлено: 15 октября 2021 20:13
Общество
Netflix показал трейлер спортивной драмы «Удары» с Холли Берри и чемпионкой UFC Шевченко
Кадр из фильма «Удары»

Лос-Анджелес, 15 октября. Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер спортивной драмы «Удары», режиссером которой выступила актриса Холли Берри. В дебютной работе голливудской звезды снялась представительница Киргизии, чемпионка UFC Валентина Шевченко.

Трейлер фильма появился на официальном YouTube-канале Netflix. Берри не только поставила кинокартину, но и сыграла в ней главную роль.

В центре сюжета ленты оказывается женщина-боец Джеки, которой приходится выбирать между воспитанием сына и спортивной карьерой. Героиня отдает предпочтение последнему, но через несколько лет жизнь заставляет ее вернуться к роли матери, поскольку отец мальчика умирает.

Женщина, которая на тот момент работает уборщицей, возвращается на ринг, чтобы обеспечить себя и ребенка. Героине предстоит доказать всем, кто списал ее со счетов, что она еще обладает силой.

Кадр из фильма «Удары» /

Валентина Шевченко сыграла в картине «Удары» соперницу Джеки. Кроме того, в кинокартине снялась женщина-боец ММА из Бразилии Габи Гарсия. Премьера ленты на Netflix состоится 24 ноября.

Ранее стриминговый сервис показал тизер финала популярного сериала «Бумажный дом». Заключительные эпизоды должны выйти на Netflix в декабре.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Netflix показал трейлер спортивной драмы «Удары» с Холли Берри и чемпионкой UFC Шевченко
netflix берри шевченко трейлер
Комментировать