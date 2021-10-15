Netflix показал трейлер спортивной драмы «Удары» с Холли Берри и чемпионкой UFC Шевченко

Лос-Анджелес, 15 октября. Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер спортивной драмы «Удары», режиссером которой выступила актриса Холли Берри. В дебютной работе голливудской звезды снялась представительница Киргизии, чемпионка UFC Валентина Шевченко.

Трейлер фильма появился на официальном YouTube-канале Netflix. Берри не только поставила кинокартину, но и сыграла в ней главную роль.

В центре сюжета ленты оказывается женщина-боец Джеки, которой приходится выбирать между воспитанием сына и спортивной карьерой. Героиня отдает предпочтение последнему, но через несколько лет жизнь заставляет ее вернуться к роли матери, поскольку отец мальчика умирает.

Женщина, которая на тот момент работает уборщицей, возвращается на ринг, чтобы обеспечить себя и ребенка. Героине предстоит доказать всем, кто списал ее со счетов, что она еще обладает силой.

Кадр из фильма «Удары» /

Валентина Шевченко сыграла в картине «Удары» соперницу Джеки. Кроме того, в кинокартине снялась женщина-боец ММА из Бразилии Габи Гарсия. Премьера ленты на Netflix состоится 24 ноября.

Ранее стриминговый сервис показал тизер финала популярного сериала «Бумажный дом». Заключительные эпизоды должны выйти на Netflix в декабре.