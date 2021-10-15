Китайский корабль «Шэньчжоу-13» с космонавтами стартовал к национальной орбитальной станции

Пекин, 15 октября. Ракета-носитель «Чанчжэн-2F» с пилотируемым космическим кораблем «Шэньчжоу-13» стартовала на китайскую орбитальную станцию.

Запуск состоялся на космодроме Цзюцюань в провинции Ганьсу, которая расположена на северо-западе КНР. На борту космического корабля «Шэньчжоу-13» находятся три космонавта, которые продолжат строительство орбитальной станции «Тяньгун». Они будут работать на орбите шесть месяцев. Это будет самый длительный в истории КНР космический полет.

По данным Китайского национального космического управления, создание полноценной орбитальной станции завершится к 2022 году, для этого планируется совершить еще семь запусков. К базовому модулю «Тяньхэ, который уже находится на орбите, будут пристыкованы два лабораторных модуля — «Вэньтянь» и «Мэньтянь». Кроме того, на станцию будут отправлены два грузовых корабля и три пилотируемых корабля с космонавтами.

Стоит отметить, что старт корабля «Шэньчжоу-13» был запланирован на 3 октября. Однако Пекин принял решение перенести запуск на более поздний срок.