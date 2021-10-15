Сирийская армия проводит учения на юге провинции Идлиб

Дамаск, 15 октября. Подразделения Сирийской Арабской Армии (САА) участвуют в больших военных учениях на юге провинции Идлиб.

В маневрах принимают участие как наземные войска, так и авиация, о чем сообщают пользователи соцсетей, публикующие кадры с мероприятий.

شاهد|| من التدريبات التي يجريها الجيش السوري لكافة عناصره بهدف زيادة الخبرات لدى القوات، وهذا بالتزامن مع معلومات عن ارسال الجيش السوري مزيد من القوات نحو خطوط التماس مع القوات الإRهابية التي تدعمها تركيا. pic.twitter.com/QIHSgjAOy4 — إدلب Online (@idleb_online) October 15, 2021

Сейчас в данный регион Сирийской Арабской Республики (САР) перебрасывается разнообразная военная техника, в том числе артиллерия и средства ПВО. Официальный Дамаск пока не дает комментариев по поводу выполняемых САА маневров.

Судя по опубликованным в Сети видеозаписям и фото, сирийская армия не только проводит учебные стрельбы, но и отрабатывает проведение десантных операций.

The Syrian Arab army is conducting training exercises and maneuvers in the province of #Idlib this week.#Syria #Syrianarmy????????follow for Syria updates???????? pic.twitter.com/n4rrwsc1EL — Steele M (@SteeleSyAA) October 14, 2021

Параллельно с ними военные подразделения правительственных сил совершенствуют боевые навыки на территории провинции Хомс. В пригороде Пальмиры там прошли учебные стрельбы.

Примечательно, что все эти маневры проводятся на фоне роста напряженности в регионе, возникшей из-за действий лояльных Анкаре незаконных вооруженных формирований боевиков, входящих во «Фронт освобождения Сирии». О его создании неделей ранее заявило руководство пяти крупных протурецких группировок из состава «Сирийской национальной армии» (СНА).

Объединение боевиков взяло на себя задачу по обеспечению безопасности турецких войск на территории, где ранее проходила операция «Оливковая ветвь».

Militants of the Turkey supported "Syrian Liberation Front" began a large-scale operation "to ensure the security of Turkish troops on the territory of the ongoing military operation "Olive Branch"- against Syrian army.

Photos:https://t.co/jw7PRLKBNt — Elena Evdokimova (@elenaevdokimov7) October 15, 2021

Предлогом для укрепления позиций Анкары и лояльных ей сил в этой зоне стали участившиеся нападения со стороны проамериканских курдских подразделений из состава «Сирийских демократических сил» (СДС). Недавно они повлекли за собой гибель нескольких служащих ВС Турции.

Из-за этого существуют опасения, что турецкие власти готовят новое вторжение на территорию арабской республики. Официальные лица страны прямым текстом высказались о том, что в случае невозможности решить существующую проблему дипломатическим путем они применят силу. В частности, подобным образом рассуждал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Впрочем, при любом исходе реализация вооруженных операций на сирийской территории станет очередным нарушением: протурецкие и проамериканские силы незаконно присутствуют в САР, а из-за их политики нередко страдают мирные граждане. Кроме того, боевики «Сирийской национальной армии» нередко совершают провокации в адрес Сирийской Арабской Армии.