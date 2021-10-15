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Автор Forbes указал на нежелание Запада помогать Украине при Зеленском
Политика
Автор Forbes указал на нежелание Запада помогать Украине при Зеленском
pixabay.com

Джерси-Сити, 15 октября. Украине перестали помогать западные союзники во время президентства Владимира Зеленского. Об этом написал эксперт Кеннет Рапоза.

Автор статьи для Forbes обратил внимание, что страна была буквально «брошена на съедение волкам». Кроме того, на Украине постоянно растут внутриполитические и экономические проблемы.

Рапоза напомнил, что администрация США при президенте Бараке Обаме заявляла о поддержке Киева. Кроме того, европейские страны пытались спасти экономику Украины посредством программ финансовой помощи. Однако отказ Вашингтона вводить ограничительные меры против газопровода «Северный поток — 2» продемонстрировал, что вопросы, которые касаются Киева, находятся не в приоритете у действующего лидера США Джо Байдена.

Global Look Press / Stefani Reynolds - Pool via CNP

Эксперт считает, что позиция Запада обусловлена нежеланием участвовать во внутренней борьбе украинских политиков.

«Для Украины самый страшный враг из всех — это сами украинцы», — отметил Рапоза.

Команда Зеленского не сумела побороть коррупцию. Кроме того, офшорный скандал с главой государства является очередным поводом для сомнения в надежности страны.

Ранее заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предрек крах союза США и Украины. По его словам, Вашингтон использует Киев для противостояния России.

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украина зеленский запад
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