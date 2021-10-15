Житель Владимирской области задержан за попытку сбыта наркотиков

Владимир, 15 октября. Оперуполномоченные отделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Ковровский» выявили факт покушения на сбыт наркотиков в крупном размере. По подозрению в причастности к противоправным действиям задержан 33-летний житель Коврова, сообщают «Владимирские ведомости».

В квартире у подозреваемого при обыске были обнаружены свертки с характерным содержимым. Проведенная экспертиза показала, что в свертках было наркотическое средство мефедрон массой 48,47 грамма, а также марихуана массой 7 граммов. В ходе расследования удалось установить, что наркотические вещества были приобретены фигурантом через сеть Интернет. Позже он планировал наладить их сбыт.

Сейчас подозреваемый заключен под стражу. Следствие продолжается.

Ранее ФАН рассказывал о задержании организаторов преступной группировки в Санкт-Петербурге. Они наладили продажу наркотиков через интернет.