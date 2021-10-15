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В США прошел ежегодный чемпионат мира по ношению жен
Общество

Существует множество версий возникновения этих необычных состязаний. Одни говорят, что такие соревнования проводились еще в эпоху викингов, другие уверяют, что организаторов вдохновил Херрко Росво-Ронкайнен, преступник, живший в XIX веке. Легенда гласит, что разбойник и его приспешники устраивали набеги на маленькие города Финляндии, выбирая себе невест. Бандиты уносили женщин из города на плечах.

«Здорово иметь возможность выходить на улицу и делать что-то после прошлого года. День выдался отличный, так что все прошло просто идеально», — рассказывает участница соревнований Эрин Паппал.

По условиям конкурса участие могут принимать только пары. Девушка должна быть старше 17 лет и не легче 49 килограммов. Соревнующиеся преодолевают препятствия на дистанции 254,2 метра. На пути им попадаются грязевые ямы, песчаные горы и высокие заборы.

Победитель получил главный приз конкурса — денежное вознаграждение и пиво в объеме, эквивалентном весу супруги.

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