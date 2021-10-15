Системы ПВО Саудовской Аравии перехватили беспилотник йеменских хуситов

Эр-Рияд, 15 октября. Арабская коалиция сообщила, что силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии сбили очередной ударный беспилотник йеменских повстанцев-хуситов, летевший в сторону города Джизан.

Данный населенный пункт в последнее время неоднократно подвергался атакам. В частности, неделей ранее в аэропорту имени короля Абдаллы в результате налета БПЛА-камикадзе получили ранения десять человек, причем четверо из них являлись гражданами других стран. Второй беспилотник саудовским ПВО удалось перехватить. До этого похожей атаке подвергся еще один аэропорт — в городе Абха, популярном у местных туристов. В тот раз пострадали четверо его сотрудников.

Arab Coalition intercepts Houthi drone headed for Saudi Arabia’s Jazan https://t.co/Y8kWb5sJgS pic.twitter.com/CSkMh79yMN — Andy Vermaut (@AndyVermaut) October 14, 2021

Йеменское движение «Ансар Аллах» с начала этого года заметно увеличило интенсивность подобных ударов с помощью как БПЛА, так и баллистических ракет. В связи с участившимися налетами беспилотной авиации хуситов на гражданские объекты Саудовской Аравии и жертвами среди мирного населения Эр-Рияд направил в Организацию Объединенных Наций требование привлечь повстанцев к ответственности.

Саудовский постпред в ООН Абдалла аль-Муаллими указал на то, что подобные действия должны расцениваться как военное преступление. Также он подверг организацию критике за отсутствие жесткого ответа йеменским боевикам и тем, кто снабжает их оружием для подобных атак. Позже представители арабской коалиции сообщили, что ВВС королевства проводят воздушную операцию, в ходе которой наносят точечные удары по выявленным позициям хуситов вокруг района Аль-Абдия провинции Мариб, где последний месяц ведутся активные боестолкновения.