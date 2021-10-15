Шансы излечиться очень высоки: почему не надо бояться слов «рак груди»

В пятницу, 15 октября, в студии Медиагруппы «Патриот» прошла пресс-конференция с участием врачей-онкологов, приуроченная к Всемирному дню борьбы с раком груди. Специалисты объяснили, почему сегодня «рак груди» — не приговор, какие люди входят в группу риска, сколько пациентов вылечивается, можно ли сравнить уровень лечения онкологии в российских клиниках и за рубежом.

Рак молочной железы занимает лидирующее место в структуре онкологических заболеваний среди женщин как в России, так и во всем мире. По словам хирурга-онколога, пластического хирурга Александр Кчеусо, ежегодно в мире диагностируется около 2 млн первичных случаев рака молочной железы.

«В нашей стране эта цифра составляет примерно 71 тыс. заболевших в год. В США с этим диагнозом сталкивается каждая восьмая женщина. В Европе раком молочной железы заболевает каждая двенадцатая. В России этот показатель меньше — одна женщина из восемнадцати. Пик заболеваемости приходится на возраст от 50 до 65 лет. В основном болеют женщины трудоспособного возраста», — рассказал хирург.

При этом специалист отметил, что рак молочной железы — не приговор. Все зависит от стадии заболевания: если это первая стадия, то шансы вылечиться составляют 95%. Поэтому так важно проходить регулярные обследования и скрининги, позволяющие выявить патологии на начальном этапе.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«В последние годы увеличилось количество обращений пациентов с первой стадией рака, и это хорошо. Но чаще всего люди приходят со второй стадией. Надо отметить, стало меньше пациентов с третьей и четвертой, это мы связываем с просвещением общества. Растет его информированность, это работает», — поделился Кчеусо.

О том, что лучше регулярно обследоваться в рамках профилактики, нежели ждать очевидных симптомов рака груди, сказала и врач-онколог Алина Хлобыстина. По ее словам, в группе риска находятся женщины, у которых онкологические заболевания имели близкие родственники. Причем если всеобщая диспансеризация предусматривает бесплатную маммографию для женщин в возрасте от 40 до 75 лет, то россиянки, входящие в группу риска, должны проверяться с более раннего возраста.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«При половом созревании рекомендуется начинать делать хотя бы самообследование, а дальше уже следовать назначениям врача. Доктор сначала знакомится с анамнезом пациента и патологиями со стороны молочной железы, а потом уже составляет индивидуальный график регулярных обследований», — пояснила она.

В то же время Хлобыстина признала, что с прохождением обследований в рамках ОМС есть ряд трудностей. Очереди и перезагруженность бюджетных медицинских учреждений приводят к тому, что пациент иногда вынужден обращаться в частные структуры.

При этом она особо подчеркнула, что российские клиники лечат онкологию ничуть не хуже немецких или израильских. В России, в отличие от Запада, используют оригинальные препараты, где для лечения пациентов очень часто применяют дженерики.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Победившая рак Инна Дерий считает, что иррациональный страх перед обследованием и диагнозом возникает у людей из-за недостатка информации.

«Страшно узнать не о диагнозе «рак», а узнать об этом на последней его стадии. Первая, вторая стадии лечатся, риск смерти снижается на 20%. Надо обследоваться, а не бояться», — прокомментировала она.

Ответственное отношение людей к своему здоровью и просветительская работа со стороны СМИ и органов власти помогут улучшить статистику по выявлению онкобольных на ранней стадии, когда все еще можно исправить, уверена она.