Новые правила вывоза детей за рубеж вступят в силу в России 17 октября

Москва, 15 октября. Зарегистрированный приказ о новых правилах вывоза детей за пределы России вступит в силу уже 17 октября. Такое заявление сделали в пресс-службе МВД.

Принятый документ включает в себя ряд нововведений. В частности, теперь оба родителя могут заявить о своем несогласии на выезд ребенка из России. Свои пожелания они могут зарегистрировать в территориальном органе МВД РФ. Заявитель имеет полное право установить как общий запрет на выезд, так и запрет на выезд в конкретное государство на определенный или постоянный срок.

Кроме того, по новым правилам родитель, который заявил о несогласии вывозить своего ребенка из России, может это делать самостоятельно. Однако при этом он сам должен иметь российское гражданство.

Недавно стало известно, что иностранным студентам, которые проходят обучение в российских вузах, создадут особый правовой статус для более комфортного пребывания в стране. Соответствующий законопроект подготовили специалисты МВД РФ.