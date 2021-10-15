Обозреватель портала The Paper предостерег Японию от «ярости Путина» из-за Курил

Пекин, 15 октября. Новый японский премьер-министр Фумио Кисида может разозлить Россию, в частности президента Владимира Путина, заявлениями по Курильским островам, считает автор статьи, опубликованной на китайском портале The Paper.

Японский политик ранее сказал, что суверенитет Токио якобы распространяется на Южные Курилы. Заявление главы правительства прозвучало во время дебатов в нижней палате парламента.

«По политической мудрости и стратегическому мужеству Владимир Путин далеко превосходит нынешнего премьер-министра Японии. Если Путин придет в ярость, Японии придется расхлебывать последствия», — сказано в материале китайского обозревателя.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Автор статьи обратил внимание, что Фумио Кисида позволяет себе резко высказываться об интересах Токио, в отличие от его предшественников.

«Кисида не в своем уме, или он настолько уверен в себе, чтобы бросать вызов России?» — написал эксперт.

В Кремле также отреагировали на заявление премьера Японии. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков осудил высказывание политика, отметив, что Курильские острова являются территорией Российской Федерации.

Аналогичной точки зрения придерживается спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, заявление Кисиды не имеет под собой никакой юридической силы.