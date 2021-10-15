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МИД РФ: риски от размещения военных баз ВС США в Центральной Азии превысят любые выгоды
Армия
МИД РФ: риски от размещения военных баз ВС США в Центральной Азии превысят любые выгоды
pixabay.com  /  pixabay.com

Москва, 15 октября. Размещение иностранных военных баз в Центральной Азии поставит крест на масштабных инфраструктурных проектах в Афганистане, заявил директор третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник.

По словам российского дипломата Александра Стерника, дислокация американских военных баз на территории Центральной Азии может подставить ряд азиатских стран под удары боевиков «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ).

«Нацелить их на регион у талибов хватило бы ресурсов, они уже, в общем-то, грозят этим Таджикистану», — подчеркнул он.

Стерник добавил, что ни одна выгода не сравнится с теми рисками, которые повлечет за собой размещение американских баз в центральноазиатском регионе. О масштабных проектах, связанных с прокладкой газопроводов, линий электропередач и транспортных коридоров Афганистану сразу придется забыть, резюмировал директор третьего департамента стран СНГ МИД РФ.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не станет встречаться с представителями движения «Талибан».

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан мид рф центральная азия стерник
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