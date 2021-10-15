Эксперт рассказал об особенностях подготовки зимней резины к сезону

Москва, 15 октября. Технический директор сети автосалонов Алексей Рузанов рассказал, как подготовить резину к зимнему сезону.

Во многие регионы России уже пришли заморозки. Не за горами первый снег, гололед. Издание «Вести Подмосковья» попросило технического директора сети автосалонов Алексея Рузанова поделиться тонкостями подготовки шин к зиме.

Эксперт отмечает, что в первую очередь на покрышках не должно быть вздутий, порезов, сильного износа. Глубина протектора на зимней шине должна быть не менее 4 мм. Менять шины рекомендуется до минусовых температур. Когда среднесуточная температура опускается до 5-7 градусов, можно ехать к специалистам.

Эксперт советует выбирать шипованную резину. К плюсам нешипованной можно отнести более тихую и комфортную езду, но такой вариант подойдет больше для южных регионов страны. Собеседник издания предостерег от использования так называемых всесезонных шин.

«В попытках сэкономить автомобилисты используют так называемые всесезонные шины, но большинство специалистов сходятся во мнении, что всесезонных шин не бывает, и это не более чем маркетинговый ход. Всесезонные шины — это либо зимние, но с более твердым составом резины, либо более мягкие зимние. В итоге они летом ведут себя хуже летних, а зимой — намного хуже зимних», — рассказал Алексей Рузанов.

Что касается протектора, то наиболее универсальным эксперт считает симметричный ненаправленный рисунок, который обеспечивает комфортное управление, отличное сцепление на грунтовых водах и самоочищение от грязи и влаги.

Ранее ФАН приводил мнение по поводу сроков замены летней резины на зимнюю руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда. Он считает нынешнюю осень теплой и не рекомендует менять шины ранее 5 ноября.