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Власти Сахалина восстановили выброшенный на помойку памятник Гагарину
Общество
Власти Сахалина восстановили выброшенный на помойку памятник Гагарину
wikipedia.org  /  mil.ru / CC BY 4.0

Невельск, 15 октября. Выброшенный на помойку памятник советскому космонавту Юрию Гагарину восстановили и разместили в центре города.

Долгое время скульптура, посвященная Юрию Гагарину, стояла на въезде в город Невельск. Однако администрация населенного пункта приняла решение построить на этом месте автозаправку. Для того чтобы освободить место, монумент советскому космонавту демонтировали и выбросили на свалку.

О случившемся узнал губернатор области Валерий Лимаренко. После его распоряжения разрушенный памятник собрали буквально по частям и установили в центре города.

Открытие обновленного монумента состоялось 15 октября. Памятник Гагарину покрыли серебристой краской и закрепили на постаменте. Власти города приняли решение расположить его недалеко от историко-краеведческого музея. В ближайшем будущем здесь появится экспозиция под открытым небом.

Уличные художники со всего мира преображают фасады зданий в Самаре. Один из участников мероприятия — известный российский художник-каллиграфист Покрас Лампас, посвятил свою работу советскому космонавту Юрию Гагарину.

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гагарин лимаренко невельск
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