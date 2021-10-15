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Постоянно проживающие в России трудовые мигранты поучаствуют в переписи населения
Общество
Постоянно проживающие в России трудовые мигранты поучаствуют в переписи населения
pixabay.com

Москва, 15 октября. Трудовые мигранты, проживающие на территории России на постоянной основе, примут участие в переписи населения, рассказал заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

Всероссийская перепись населения стартовала во всех регионах страны 15 октября. Росстат переписывает не только тех, кто имеет российское гражданство, но и проживающих в стране постоянно. Безопасность сотрудников ведомства будут обеспечивать участковые, отметил Смелов.

«С трудовыми мигрантами мы работаем, мы проводили очень много встреч и с посольствами, и с лидерами и официальными и неофициальными диаспор», — сказал замглавы Росстата.

Россияне впервые могут поучаствовать в мероприятии через сайт «Госуслуги». Однако злоумышленники способны создать порталы-дублеры, чтобы незаконно получить персональные данные граждан, предупредил специалист «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

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