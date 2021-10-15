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МИД РФ: учения сил ОДКБ у афганской границы продлятся столько, сколько потребуется

  /   Обновлено: 15 октября 2021 15:47
Армия
МИД РФ: учения сил ОДКБ у афганской границы продлятся столько, сколько потребуется
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 15 октября. Совместные учения с участием военных из России, Узбекистана и Таджикистана у афганской границы будут длиться столько времени, сколько потребуется. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

В ведомстве отметили, что маневры являются ответной мерой н нестабильную ситуацию в Афганистане. Непредсказуемость обстановки в республике вынуждает силы ОДКБ совершенствовать взаимодействие в рамках военных учений.

Напомним, с 22 по 23 октября на военных полигонах Таджикистана вблизи афганских границ пройдут учения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие 2021». За маневрами будут наблюдать парламентарии из России, Белоруссии, Армении, Казахстана и Таджикистана.

Ранее стало известно, что российские штурмовики Су-25 переброшены из Киргизии в Таджикистан для участия в учениях ОДКБ «Взаимодействие-2021». В ходе активной фазы маневров экипажи штурмовиков отработают поиск и уничтожение объектов условного противника, а также обеспечат огневую поддержку мотострелковым и танковым подразделениям в ходе выполнения учебно-боевых задач.

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россия афганистан узбекистан таджикистан
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