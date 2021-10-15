Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 октября 16:06
16:05
Общество
Власти Иркутска сделали вакцинацию от COVID-19 обязательной для некоторых граждан
16:04
Происшествия
Количество погибших при взрыве в шиитской мечети Кандагара выросло до 62
16:03
Происшествия
Супружескую пару наркоманов из Пермского края задержали в ХМАО
16:02
Экономика
Стоимость биткоина увеличилась на 4% за сутки
16:02
Общество
Испанские спасатели вытащат собак из западни с помощью вертолета
16:00
Весь мир
Ливийские службы безопасности арестовали террориста ИГ из Туниса
15:58
Весь мир
Главы МИД Ливии и Турции обсудили подготовку к декабрьским выборам
15:56
Общество
Новые правила вывоза детей за рубеж вступят в силу в России 17 октября
15:54
Политика
Обозреватель портала The Paper предостерег Японию от «ярости Путина» из-за Курил
15:53
Армия
МИД РФ: риски от размещения военных баз ВС США в Центральной Азии превысят любые выгоды
Все новости

Водитель КамАЗ скончался за рулем в центре Барнаула

  /   Обновлено: 15 октября 2021 15:42
Происшествия
Водитель КамАЗ скончался за рулем в центре Барнаула
35.мвд.рф  /  Пресс-служба ГИБДД по Вологодской области

Барнаул, 15 октября. Водитель КамАЗ умер за рулем во время движения в центре Барнаула. Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

Трагедия произошла на Красноармейском проспекте рядом с улицей Гоголя. Мужчина за рулем КамАЗа внезапно почувствовал себя плохо прямо во время движения по дороге. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и медики скорой помощи. Однако спасти жизнь 55-летнего мужчины не удалось.

Врачи констатировали смерть водителя. Несмотря на то, что все произошло прямо во время движения, никто из пешеходов не пострадал, столкновения с другими машинами тоже удалось избежать. Назначена медэкспертиза, которая установит точную причину гибели мужчины.

Похожий трагический случай произошел ранее в Ярославле. Водителю большегруза стало плохо за рулем. Медики не смогли спасти его жизнь.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Водитель КамАЗ скончался за рулем в центре Барнаула
камаз барнаул водитель
Комментировать