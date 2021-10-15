Водитель КамАЗ скончался за рулем в центре Барнаула

Барнаул, 15 октября. Водитель КамАЗ умер за рулем во время движения в центре Барнаула. Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

Трагедия произошла на Красноармейском проспекте рядом с улицей Гоголя. Мужчина за рулем КамАЗа внезапно почувствовал себя плохо прямо во время движения по дороге. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и медики скорой помощи. Однако спасти жизнь 55-летнего мужчины не удалось.

Врачи констатировали смерть водителя. Несмотря на то, что все произошло прямо во время движения, никто из пешеходов не пострадал, столкновения с другими машинами тоже удалось избежать. Назначена медэкспертиза, которая установит точную причину гибели мужчины.

Похожий трагический случай произошел ранее в Ярославле. Водителю большегруза стало плохо за рулем. Медики не смогли спасти его жизнь.