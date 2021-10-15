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Магазины IKEA столкнутся с дефицитом товаров из-за проблем с поставками
Экономика
Магазины IKEA столкнутся с дефицитом товаров из-за проблем с поставками
wikipedia.org  /  Kirakiraouji / CC BY-SA 3.0

Лейден, 15 октября. Шведский производитель товаров для дома IKEA предупредил, что нехватка товаров в розничной торговле продлится до августа 2022 года. Причиной тому станет кризис логистики, пишет Bloomberg.

Дефицит транспортных контейнеров и загруженность портов затрудняют логистику торговли по всему миру. Чтобы справиться с ситуацией, компании потребовалось сосредоточить свое предложение на самых популярных товарах, отметил главный исполнительный директор Inter IKEA Джон Абрахамссон Ринг.

«Самая большая проблема заключается в доставке продукции из Китая, где возможности сейчас очень ограничены», — заявил глава Inter IKEA в интервью изданию.

Организация принимает меры для доставки товаров в свои магазины, при этом арендуя контейнеры и изыскивая альтернативные маршруты поставок, заверил Ринг.

Объем ввоза зарубежных товаров в Россию по итогам сентября незначительно сократился. Такие данные представили специалисты Центра развития ВШЭ на основе информации ФТС.

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