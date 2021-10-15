Россиян предупредили об активизации кибермошенников во время переписи населения

Москва, 15 октября. Кибермошенники могут активизироваться во время переписи населения, которая проходит в России с 15 октября по 14 ноября, предупредил специалист «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

Граждане впервые могут принять участие в процедуре через портал «Госуслуги». Однако хакеры могут попытаться создать сайты-дублеры, чтобы незаконно завладеть персональными данными россиян и вовлечь их в свои мошеннические схемы.

«Киберпреступники могут попытаться создать сайты-дублеры этого портала», — предупредил Сизов в комментарии агентству «Прайм».

Всероссийская перепись населения стартовала во всех регионах страны 15 октября. Организаторы мероприятия пообещали приложить все усилия, чтобы процедура стала одной из самых безопасных и передовых в мире. Граждане могут передать свои данные в Росстат не только через портал «Госуслуги», но и через МФЦ.