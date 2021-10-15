Международный фестиваль уличного искусства «Культурный код» завершился в Ставрополье

Ставрополь, 15 октября. Международный фестиваль уличного искусства «Культурный код» завершился в Солнечнодольске в Ставропольском крае. За пять недель художники создали свыше 40 работ.

Участниками фестиваля были художники из 16 стран. Они украсили фасады домов города необычными рисунками. Во время фестиваля можно было не только наблюдать за работой творцов, но и участвовать в мастер-классах и слушать лекции.

«Картины, которые мы здесь увидели, — это настоящие произведения искусства. Я думаю, что много людей теперь захотят сюда приехать, а для Солнечнодольска туризм — это одно из направлений развития», — сказал первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Ранее стало известно, что Санкт-Петербургский международный культурный форум отменили. Причиной стала неблагоприятная обстановка, вызванная пандемией коронавируса.