Прооперированный Пеле рассказал о своем состоянии после выписки

Сан-Паулу, 15 октября. Трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле рассказал о состоянии здоровья после выписки из больницы, где ему провели серьезную операцию.

Бывший футболист пробыл в больнице в Сан-Паулу несколько недель. Врачи удалили опухоль в толстой кишке. Пеле выписали из клиники 1 октября. Он сообщил, что чувствует себя хорошо.

«Я чувствую себя лучше и даже готов сыграть в футбол в воскресенье», — написал 80-летний Пеле на странице в Instagram.

Впрочем, король футбола дал понять, что выйти на поле — это шутка. Он поблагодарил всех, кто поддерживал его во время болезни.

В конце лета Пеле был госпитализирован для планового обследования, которое выявило злокачественное новообразование. Экс-футболисту сделали операцию. Некоторое время он лежал в отделении интенсивной терапии, а затем его перевели в обычную палату. Однако спустя пару дней он вновь вернулся в отделение интенсивной терапии из-за проблем с дыханием.