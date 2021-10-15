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Прооперированный Пеле рассказал о своем состоянии после выписки
Спорт
Прооперированный Пеле рассказал о своем состоянии после выписки
Global Look Press  /  Panoramic

Сан-Паулу, 15 октября. Трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле рассказал о состоянии здоровья после выписки из больницы, где ему провели серьезную операцию.

Бывший футболист пробыл в больнице в Сан-Паулу несколько недель. Врачи удалили опухоль в толстой кишке. Пеле выписали из клиники 1 октября. Он сообщил, что чувствует себя хорошо.

«Я чувствую себя лучше и даже готов сыграть в футбол в воскресенье», — написал 80-летний Пеле на странице в Instagram.

Впрочем, король футбола дал понять, что выйти на поле — это шутка. Он поблагодарил всех, кто поддерживал его во время болезни.

В конце лета Пеле был госпитализирован для планового обследования, которое выявило злокачественное новообразование. Экс-футболисту сделали операцию. Некоторое время он лежал в отделении интенсивной терапии, а затем его перевели в обычную палату. Однако спустя пару дней он вновь вернулся в отделение интенсивной терапии из-за проблем с дыханием.

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