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iPhone 13 Pro обошел Nokia 3310 по прочности после падения с 20-го этажа

  /   Обновлено: 15 октября 2021 15:29
Технологии
iPhone 13 Pro обошел Nokia 3310 по прочности после падения с 20-го этажа
Prt Scr youtube.com  /  Rozetked /Science Museum

Киев, 15 октября. Украинский блогер Тарас Максимук провел экстремальный дроп-тест для нового iPhone 13 Pro и легендарного Nokia 3310, считающегося одним из самых крепких мобильных телефонов. Он сбросил оба устройства с высоты 20-го этажа.

Максимук показал результат эксперимента на своем YouTube-канале TechRax. Блогер бросал телефоны не с крыши, а на лестнице, стараясь прицелиться между пролетов. Однако ни одно из двух устройств не долетело до самого низа с первого раза.

Nokia 3310 ударился о перила и отлетел на площадку ближайшего этажа. Телефон сразу рассыпался на части — клавиатура, аккумулятор, корпус и начинка устройства оказались отдельно друг от друга. После этого блогер не стал бросать телефон дальше.

iPhone 13 Pro скидывали с 20-го этажа в три этапа, поскольку он тоже постоянно ударялся о перила. Новый девайс от Apple бросали в фирменном чехле, который, впрочем, все время слетал при падении. Максимук включал камеру перед сбрасыванием смартфона, чтобы получить необычные кадры.

После первого падения разбилась задняя панель iPhone 13 Pro, при этом экран почти не пострадал. Второй удар привел к более заметным повреждениям дисплея. После третьего и финального падения с задней панели смартфона откололось несколько кусков, при этом девайс все равно продолжал работать.

Блогер констатировал, что устройство Apple обошло Nokia 3310 по прочности. Вероятно, устаревший телефон работал бы, если бы его собрали, но это не соответствовало условиям эксперимента.

Ранее стало известно о возможном снижении объемов производства iPhone 13. К этому может привести нехватка чипов для устройств.

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nokia 3310 iphone 13 pro дроп-тест
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